Патрульного задержали за платную помощь "откосить" от армии

Следователи Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали патрульного из Львовской области, которого заподозрили в попытке помочь с отсрочкой призыва на срочную службу в Вооруженных силах Украины за 1,2 тысячи долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.



"По предварительным данным, инспектор батальона патрульной полиции получил от призывника неправомерную выгоду в сумме 1200 долларов США. За эти средства сотрудник полиции обещал призывнику помочь решить вопрос с военным комиссариатом об отсрочке призыва на срочную службу в Вооруженных силах Украины", - сообщили в ГБР.



После получения неправомерной выгоды от призывника на военную службу инспектора одного из батальонов управления патрульной полиции во Львовской области задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи ГБР при обыске задержанного обнаружили и изъяли сумму неправомерной выгоды в полном объеме.

