Еще 4 облгаза оштрафованы за доначисления в платежках

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала 4 облгаза и обязала их провести перерасчет всем потребителям до 12 апреля.



Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».



«НКРЭКУ оштрафовала Хмельницкгаз, Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз и Харьковгаз и обязала сделать перерасчет всем потребителям до 12 апреля. А еще регулятор обратился в АМКУ относительно признаков злоупотребления облгазами монопольным положением», - говорится в сообщении компании в Facebook.



Проверки незаконных доначислений облгазов и газсбытов группы РГК продолжаются: на очереди быть оштрафованными из-за применения «газовых коэффициентов» - Черновцыгаз, Запорожгаз, Черниговгаз и Львовгаз.



«И, что самое важное, не только оштрафовать, но и обязать произвести перерасчет объемов потребления по всем бытовым потребителям до 18 апреля», - подчеркнули в НАК.

