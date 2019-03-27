В 2019 году Ryanair откроет 7 новых маршрутов в Украине

Ryanair, крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы, в этом году планирует открыть 7 новых маршрутов в Украине, сообщил исполнительный директор Ryanair Sun Михал Качмажик.



"Из 7 новых маршрутов 5 будет из Киева и 2 из Харькова. Мы планируем связать Украину с 11-ю странами, с 24 городами в этих странах. И планируем перевозить в год 1,4 млн. пассажиров. Мы планируем, что в результате нашей деятельности будет создано более 1000 рабочих мест", - сказал М.Качмажик на пресс-конференции в Харькове во вторник.



С 17 июня компания начнет дважды в неделю выполнять рейсы из Харькова в Краков (Польша) – по пятницам и понедельник. А с 27 октября планирует открыть второе направление из Харькова – авиарейсы Вильнюс (Литва) Эти полеты будут выполняться по воскресениям и средам.



Менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ольга Павлонка сообщила, что с апреля по июль стоимость перелета в 1 конец будет составлять 19,99 евро. Билеты по такой цене можно забронировать на сайте авиакомпании до 28 марта включительно.



М.Качмажик отметил, что Харьков стал третьим в Украине городом на карте полетов Ryanair после Киева и Львова.



Он подчеркнул также, что Ryanair является лидером в Европе.



"У нас 2000 маршрутов, мы работаем с 230 аэропортами и перевозим 150 млн пассажиров. Мы владеем 455 Боингами-737 и еще 200 планируем приобрести", - сказал М.Качмажик.

