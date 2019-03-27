Нетаньяху: Израиль сделает все необходимое, чтобы защитить себя от атак из сектора Газа

Израиль готов приложить все усилия для защиты своих граждан от атак из сектора Газа. Об этом заявил во вторник премьер-министр и министр обороны страны Биньямин Нетаньяху, выступая по видеомосту из здания Министерства обороны в Тель-Авиве перед участниками ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC) в Вашингтоне.



"К сожалению, не могу быть с вами лично, так как был вынужден срочно вернуться в Израиль. Я только что провел совещание с представителями Генштаба и руководством служб безопасности и могу сказать: мы можем сделать намного больше [в секторе Газа], и мы сделаем все необходимое, чтобы защитить нашу страну, наших граждан", - сказал Нетаньяху, выступление которого транслировала в Twitter его пресс-служба.



Нетаньяху 25 марта принял решение сократить на день свой двухдневный визит в США из-за резкого обострения ситуации вокруг сектора Газа.



Рано утром 25 марта выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственное поселение) Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей. Израильская армия в ответ в тот же день нанесла удары по позициям контролирующего сектор движения ХАМАС.



В настоящий момент после достигнутой при египетском посредничестве договоренности о прекращении огня с 23:00 мск 25 марта, которая была сорвана, продержавшись считанные часы, в районе границы с сектором Газа уже несколько часов спокойно.

