Суд признал ограничение льготного проезда 30-ю поездками незаконным

Право на льготный проезд для монетизации не может быть ограничено 30-ю поездками. Об этом говорится в решении Окружного административного суда города Киева по иску к Кабинету Министров Украины, сообщает пресс-служба суда.



"Окружной административный суд города Киева принял решение по делу по иску Кабинета Министров Украины о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутках, утвержденного постановлением Правительства от 14 Март 2018 № 197", - говорится в сообщении.



Известно, что истец оспаривал пункты, которыми определялось, что размер ежемесячной наличной выплаты утверждается Киевской ОГА и КГГА и определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.



"Суд, рассмотрев дело в порядке письменного производства, признал противоправными и недействительными части первую и вторую пункта 4 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины", - сообщили в пресс-службе суда.



Решение вступает в законную силу в соответствии со ст. 255 Кодекса административного судопроизводства Украины и может быть обжаловано в Шестого апелляционного административного суда в порядке и в сроки, установленные статьями 295 - 297 Кодекса административного судопроизводства Украины.

