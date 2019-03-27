Рок-футболка Prodigy приобщит вас к миру музыки

Британская музыкальная группа – пионер бигбита The Prodigy подарила свое название fashion бренду. Экстравагантная футболка Prodigy пережила солистов коллектива. Ни одна музыкальная тусовка не обходится без майки с оригинальным логотипом. Яркие, красивые футболки любят подростки, девушки, мужчины. Какова культура Prodigy? Почему носить одежду такую одежду считается престижным?

Под знаком одаренного чудовища

The Prodigy в переводе с английского означает «чудо», «дарование». Уникальная группа 1990 года создала новый стиль звучания. Музыка британского коллектива сочетает в себе брейкбит, индастриал, хардкор-техно, электро-рок, элементы панка.

Концерты группы обеспечивают сильнейший выброс эмоций. Люди запоминают не образы, а ощущения. Затем они пытаются пережить их вновь. Футболка The Prodigy «возвращает» на концерт и возрождает звучание музыки. Мотив ухода от реальности пленит. При взгляде на майку фаната вновь окружает толпа и шум.

В основе песен группы повторяющиеся короткие фразы. Пение напоминает заклинание. Специальный световой ритм усиливает его эффект. Появляется образ одаренного человека-муравья, человека-гения. Реальность отодвигается. Рождаются фантазии и сенсации экстаза.

Фирменные муравьи, которых часто принимают за пауков, навсегда поселились на майка Prodigy. Быть в такой футболке означает принадлежать культуре рока. Вы можете стать настоящим фанатом музыки, человеком-муравьем, способным трудиться на благо муравейника.

Современный стиль

В дизайне The Prodigy любовь и искреннее уважение к группе. Современная одежда долговечна и элегантна. Она совсем не похожа на эпатажные одеяния Лиама Хоулетта, Максима Реалити, Кита Флинта.

Каждая футболка – единство смысла и художественного решения:

белая премиальная The Prodigy. Prodigy Equipment сочетает в себе изображение солнца и название сингла из альбома «Music For The Jilted Generation»;



черная The Prodigy. Pоster – настоящий мерч группы. Факт ношения такой футболки – преклонение перед кумирами;



The Prodigy. Distressed Ant Tour – расписание тура музыкального коллектива по городам России в 2018 году;



на The Prodigy. Cyrillic конструктивисткий дизайн от Владимира Шрейдера, эта одежда разработана и одобрена солистами группы как официальный мерч российского тура и т.д.

Майки выполнены из 100% экологически чистого хлопка. Вещь хорошо стирается, устойчива к усадке. Принт наносится методом прямого окрашивания ткани (технология DTG). Рисунок детализирован, ярок, долговечен. Качество, стиль, дизайн футболки создают ее владельцу имидж фаната. Быть в The Prodigy означает стать своим в музыкальном мире.