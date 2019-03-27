На Бойко и Медведчука откроют дело за полет в РФ

Генпрокуратура откроет уголовные дела на кандидата в президенты Юрия Бойко и главу политсовета Оппозиционной платформы - За життя Виктора Медведчука за прямой перелет в Россию 22 марта. Об этом на заседании правительства в среду, 27 марта, заявил генпрокурор Юрий Луценко.



В ходе заседания министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил запрос Народного фронта о том, почему политики в нарушение закона и санкционного режима совершили прямой перелет Киев-Москва.



"Я просил бы пограничников, Госавиаслужбу и Украэрорух проверить, где было нарушение. Если есть запрет, почему это произошло в такой способ", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

