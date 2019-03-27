После массовых обысков в Крыму задержаны уже 17 человек

После массовых обысков в оккупированном Россией Крыму задержали уже 17 крымских татар. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook, передает УНН.



"На данный момент после массовых обысков задержаны 17 крымских татар", - написал Наумлюк.



По его данным, трем из задержанных вменяют часть 1 статьи 205.5 УК РФ, то есть "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации": Ризе Изетову, Алиму Керимову и Фархаду Базарову (организация ячейки Хизб ут-Тахрир). Остальным — часть 2 той же статьи, то есть участие.



Кроме того, когда сотрудники ФСБ пришли с обысками, четверых крымскотатарских активистов не было дома, а именно Эдема Яячикова, Владлена Абдулкадырова, Османа Арифмеметова и Ремзи Бекирова.



"У Бекирова обыск еще продолжается, у Арифмеметова обыск провели в отсутствие вообще кого-либо дома. Местонахождение всех четверых неизвестно, сотрудники ФСБ ищут их, обходя каждый дом в поселке", - отметил журналист.

