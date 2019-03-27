Гайтане – 40: эксклюзивное интервью артистки программе «Утро с Интером»

Известная украинская певица Гайтана 24 марта отпраздновала свое 40-летие. В интервью программе «Утро с Интером» артистка рассказала, как относится к своему возрасту, почему на несколько лет исчезла с телеэкранов, а также поделилась секретом молодости и историей знакомства со своим мужем.



К своему возрасту Гайтана относится философски и говорит, что совсем его не ощущает: «Эту дату многие не празднуют. Но у меня нет таких суеверий. Поэтому я приглашала гостей, чтоб проводить мои 39, а не встречать 40. У меня нет паники по поводу возраста. Мне кажется, что это не со мной. Иногда, когда я прыгаю и танцую, мне даже кажется, что моя дочь Николь на меня смотрит, как взрослый на ребенка».



Певица, которая совсем не выглядит на свой возраст, главными секретами молодости и красоты называет внутреннюю гармонию и покой в сердце. Но признается, что в ее жизни были и тяжелые периоды: «Было время, когда мне ничего не хотелось. Мне кажется, тогда я выглядела на 80 лет! Я даже не хотела показываться людям, потому что у меня внутри не было солнца, которым я могла бы поделиться».



Несколько лет назад, после участия в конкурсе «Евровидение» Гайтана внезапно исчезла с телеэкранов, не снимала новых клипов, не появлялась на светских мероприятиях. «Думаю, я не должна была ехать на «Евровидение», – говорит артистка. – Если вы уже чувствуете, что все не туда пошло, то нужно остановиться. Вместо того, чтобы разорвать свои отношения и начать разбираться в своей жизни, я шла, как на автопилоте».



Больше пяти лет Гайтана была в гражданском браке со своим продюсером Эдуардом Климом. Именно в этот период она написала песни, которые публика слушает до сих пор. Тогда певица мечтала о настоящей семье, но предложения руки и сердца от любимого так и не дождалась. «У меня даже были мысли, чтобы уйти из жизни, – признается Гайтана. – Это был кошмар».







Все то время, пока артистка не появлялась на сцене, она путешествовала: «Я была в Лондоне, записала там несколько песен. В Америке навещала своих друзей. Путешествовала в Конго, потому что мой папа сильно заболел, чувствуя, что со мной что-то не так. Он молился за меня – и я выздоровела, в том числе и благодаря папе».



Поборов депрессию и восстановив силы в путешествиях, Гайтана вернулась в Украину. Начать новую жизнь помогла новая любовь. Ее нынешний муж и отец 2-летней дочери Сапфир-Николь – саунд-продюсер Алекс Смарт. Их соединила музыка. «Мы познакомились где-то 20 лет назад, но я не очень хорошо помню ту встречу, – признается певица. – Прошло много лет, и наша вторая встреча состоялась в студии. Мой аранжировщик позвонил мне и говорит: «Приехал очень крутой звукоинженер. Он послушал нашу последнюю песню и сказал, что ее нужно перепеть». Я не хотела этого делать. Но Алекс мне три недели названивал. И я поехала, познакомилась с ним, спела... Он мне сразу понравился. Алекс не был похож на других: он был очень простым и постоянно улыбался».



О своей встрече с мужем Гайтана написала автобиографическую песню «Закохана». Сейчас она открыто делится сокровенным и не отрицает, что за последние годы сильно изменилась внутренне. Похоже, такие трансформации нравятся не только самой певице, но и ее поклонникам.

