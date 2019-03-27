Лекарство от рака крови нового поколения одобрено в Японии

Министерство здравоохранения Японии одобрило лекарство от рака крови нового поколения, которое использует клетки иммунной системы пациента.



Об этом сообщает NHK.



Заявку на одобрение препарата Kymriah подал филиал крупного швейцарского фармацевтического производителя Novartis. Он станет первым одобренным в Японии препаратом, применяющим терапию с помощью CAR-T-клеток.



Единовременное лечение начинается с отбора клеток иммунной системы пациента. Эти Т-клетки генетически "перепрограммируются" для уничтожения рака собственными ресурсами, после чего они возвращаются в организм больного.



Препарат Kymriah применяется при лечении лейкемии и ряда других видов рака крови, от которых пока не существует эффективной терапии.



