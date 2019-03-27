РФ пыталась переправить через Украину контрабандой зенитные ракеты - Луценко

Чиновники российского предприятия "Рособоронэкспорт" пытались контрабандой переправить через Украину 36 ракет класса "земля-воздух" для зенитно-ракетного комплекса "Кольчуга"



Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



"СБУ и Главная военная прокуратура зарегистрировали в январе текущего года уголовное производство. В период с 2007 года по настоящее время должностные лица Рособоронэкспорт с РФ по предварительному сговору с должностными лицами предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины совершили незаконное перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, а именно 36 зенитных ракет земля-воздух 5Б27Д, которые входят в состав ЗРК С125 "Кольчуга" в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием", - сказал Луценко.



По словам генпрокурора, россияне пытались перебросить ракетный комплекс в Эритрею так, чтобы подорвать репутацию Украины, однако теперь российское оружие передадут украинским военным.



"Россияне в 2007 году пытались по поддельным документам передать якобы в Эритрею, а возможно и в другие страны, после определенных манипуляций с документацией, для того, чтобы подорвать имидж Украины, самый современный ракетный комплекс РФ. В ходе уголовного производства мы смогли сделать все для того, чтобы оружие страны-агрессора было передано нашим вооруженным силам. В связи с имеющимся утвержденном еще в 1998 году постановлением Кабмина порядка учета хранения, оценки конфискованного имущества, которое переходит в собственность государства, пункт 4-й этого порядка - товары с ограниченным сроком хранения, изъятые правоохранительными органами или задержаны таможнями ГФС как предметы нарушения таможенных правил, в том числе товары, задержанные по делам о контрабанде. Предлагаю сегодня правительства принять распоряжение и передать оружие страны-агрессора нашим доблестным Вооруженным силам, чтобы все 36 ракет современного комплекса защищали мирное небо над нашей страной ", - подытожил глава ГПУ.

