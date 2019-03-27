Ученый создал алкоголь, не вызывающий похмелья

Профессор Имперского колледжа Лондона Дэвид Натт создал синтетический спирт, не вызывающий похмелья. Об этом сообщает Guardian.



Напиток Alcarelle вызывает такие же ощущения опьянения, как и обычный алкоголь, но не имеет негативного влияния на печень и не вызывает похмелья.



Профессор изобрел синтетический спирт еще в 1983 году, а в 2013 пытался использовать его для создания "безопасного аналога" алкоголю. Тогда Alcarelle тестировади а безопасность и заявили, что его можно использовать, как пищевую добавку.



В 2013 году ученый не нашел нужной финансовой поддержки, и возродил свою идею в 2019. Сейчас Натт собирается провести клинические испытания напитка, придать ему приятный вкус и запустить на ранок в ближайшие пять лет.



Ученый подчеркивает, что Alcarelle не будет иметь негативного влияния на печень и вызывать похмелье. Но для его создания используется множество особых химических соединений, которые могут влиять на другие органы и функции человеческого тела.

