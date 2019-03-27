Ученый создал алкоголь, не вызывающий похмелья

Ученый создал алкоголь, не вызывающий похмелья

Профессор Имперского колледжа Лондона Дэвид Натт создал синтетический спирт, не вызывающий похмелья. Об этом сообщает Guardian.

Напиток Alcarelle вызывает такие же ощущения опьянения, как и обычный алкоголь, но не имеет негативного влияния на печень и не вызывает похмелья.

Профессор изобрел синтетический спирт еще в 1983 году, а в 2013 пытался использовать его для создания "безопасного аналога" алкоголю. Тогда Alcarelle тестировади а безопасность и заявили, что его можно использовать, как пищевую добавку.

В 2013 году ученый не нашел нужной финансовой поддержки, и возродил свою идею в 2019. Сейчас Натт собирается провести клинические испытания напитка, придать ему приятный вкус и запустить на ранок в ближайшие пять лет.

Ученый подчеркивает, что Alcarelle не будет иметь негативного влияния на печень и вызывать похмелье. Но для его создания используется множество особых химических соединений, которые могут влиять на другие органы и функции человеческого тела.