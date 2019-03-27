Суд Киева отменил запрет сериала "Сваты"

Окружной административный суд Киева отменил запрет на показ телесериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.



"Суд признал противоправными действия Службы безопасности Украины (СБУ) по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете на въезд гражданину РФ Федору Добронравову и признал противоправным и отменил соответствующее постановление", - говорится в опубликованном в среду решении суда.



В частности, суд признал противоправными действия СБУ относительно обращения в Министерство культуры о внесении Добронравова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности и отменил этот приказ Минкульта, а также приказ Государственного агентства по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации сериала.



Добронравов попал черный список - перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, - в ноябре 2017 года. Ему также был запрещен въезд в страну.

