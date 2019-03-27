В Украине за месяц автогаз подорожал на 15%

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 18 коп./л до 12,22 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr в среду, 27 марта.



На ОККО и WOG автогаз подорожал на 20 коп., до 12,59-12,60 грн/л. В сети Привата цена поднялась в среднем на 28-38 коп./л, до 12,15 грн/л.



Цены также выросли в AMIC, БРСМ-Нафта, Glusco, Автотранс, KLO, Параллель, Надежда, Chipo, Род-Ник, SUN OIL и Mango на 7-30 коп./л.



Оптовые цены СУГ начали повышаться с 18 февраля. Розничная цена автогаза с конца февраля возросла на 1,75 коп. /л или на 14,5%. Также с того момента оптовые цены поднялись на 4,2% или 44 коп./л. Самая высокая цена на сжиженный газ была зафиксирована 31 октября 2018 года - 16,31 грн/л.

