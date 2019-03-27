Могущество Китая назвали искусственным

Рост китайской экономики вызван небывалым уровнем задолженности местных компаний, говорится в отчете исследовательской компании China Beige Book, выдержки из которого приводит CNBC.



Авторы называют успехи Китая «нарисованными на бумаге», указывая, что они держатся только на растущей закредитованности бизнеса, с которой власти в последнее время, напротив, пытались бороться. При этом стоимость заемных средств для компаний неуклонно растет — в первом квартале 2019 финансового года (с октября по декабрь 2018-го) она увеличилась больше, чем на один процентный пункт, и теперь в среднем составляет 6,9 процента.



Многие компании предпочитают обращаться за займами к небанковским организациям, в том числе работающим в теневом секторе. Это связано с тем, что из-за небольшого размера и неубедительных финансовых показателей получить классический банковский кредит им сложно. Не исправило ситуацию даже введение нового механизма от Народного банка Китая — целевого кредитования малого бизнеса. Помимо этого, крупнейшие государственные банки страны получили прямое указание от правительства больше кредитовать небольшие предприятия.



Сейчас закредитованность частного сектора находится на самом высоком уровне начиная с 2013 года. В прошлом году правительство решило исправить ситуацию в том числе за счет снижения налогов. Это привело к тому, что за первый финансовый квартал нового года китайская экономика показала «уверенное восстановление» после прошлогоднего спада на фоне торговой войны с США. Однако теперь эксперты сомневаются в этих результатах.

