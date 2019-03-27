The Guardian: ЕС может перенести Brexit на год

ЕС может предложить Великобритании отсрочку Brexit до 31 марта 2020 года, если британскому премьер-министру Терезе Мэй не удастся приехать в Брюссель, не ратифицировав предложенную ею сделку с ЕС, сообщило в среду британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники.



По его информации, предложение о переносе выхода Соединенного Королевства из европейского блока и ранее содержалось во внутренних документах Евросоюза, однако Т.Мэй сама не озвучила возможность такого сценария.



Такой перенос даты сможет гарантировать то, что у британского правительства не будет возможности "вмешиваться в долгосрочные планы ЕС, включая вопросы, связанные с бюджетом".



"Это защитило бы нашу работу в течение этого года и, по сути, позволило бы нам вернуться к ней в начале следующего года", - приводит издание слова брюссельского чиновника.



При этом он отметил, что "предоставление более длительного срока, чем этот, может привести к злоупотреблениям со стороны Великобритании".



"Мы видели, как сторонники Brexit пытались остаться и создавать проблемы. Так что такой срок - это не плохая идея", - сказал представитель ЕС.



Британский парламент 27 марта попытается выявить вариант Brexit, который поддержит большинство, и для этого депутаты проведут серию голосований. Депутаты смогут проголосовать за любое число вариантов. Даже если один из них получит большинство, британское правительство не обязано следовать воле парламента. Ожидается, что результаты голосования станут известны к полуночи по московскому времени.



В среду парламент проголосует не только по вариантам развития событий с Brexit , но и по изменению даты Brexit в британском законодательстве. Так, лидер палаты общин Андреа Лидсом сообщила, что в среду пройдет голосование по соответствующему нормативному акту. Она пояснила, что в документе будут содержаться сразу две даты: 12 апреля и 22 мая. Дата выхода будет зависеть от того, будет ли в британском парламенте к 29 марта принято соглашение по Brexit.

