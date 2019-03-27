Диетолог назвала преступлением продажу снэков детям

Прививать принципы правильного питания своим детям должны родители. При этом, оградить младшее поколение от повальной рекламы и доступности, даже в школах, вредных для здоровья снэков, сегодня сложно. Но все равно, нужно стремиться к тому, чтобы подобные продукты не попадали в поле зрения детей. Такое мнение в комментарии УНН высказала диетолог Лариса Бойченко.



По ее словам, снэки (а это все возможные жаренные и соленые орешки, сухарики, чипсы) провоцируют у детей множество болезней, в частности, и диабет второго типа.



“Сухарики, чипсы, или орехи, обработанные не важно чем, соленые и жареные, — все это представляет собой продукт, который содержит большое количество некачественного жира, соли, и очень даже вероятно — большое количество химических веществ. Речь об ароматизаторах, стабилизаторах, которые позволяют снэкам долго хранится.



Все эти продукты к употреблению детям я бы запретила полностью, так как кроме вреда, они ничего хорошего детскому организму не несут.



Они прямо разрушают поджелудочную железу, особенно в детском организме. Они несут огромное количество калорий, пустых, которые не превращаются в энергию, а превращаются в подкожный жир и способствуют росту сахара в крови. Как следствие, возникает сахарный диабет. И сейчас это подтверждено — дети, к сожалению, стали болеть сахарным диабетом 2-го типа, то есть — “болезнью пожилых людей”, — пояснила Бойченко.



Диетолог уверена, что любая еда должна приносить в организм полезные вещества. И для этого, родители обязаны пояснять ребенку азы правильного питания, показывать своим примером, что и почему нельзя кушать.



“У детей просто есть, так называемый, социальный инстинкт — они готовы следовать за группой, и если кто-то на улице или в школе что-то употребляет — им тоже хочется. Но при этом, я считаю, что таких продуктов, как снеки, в школьных буфетах вообще не должно быть. Провоцировать ребенка на покупку такого не стоит. Это преступление”, — подчеркнула диетолог.



Бойченко также добавила, что снеки и любые другие некачественные продукты “нужно полностью убирать из поля зрения ребенка”.



Как сообщал УНН, в снэковой продукции содержится вредный для организма человека акриламид. Врачи категорически не рекомендуют употреблять сухарики и чипсы детям, людям в возрасте, а также беременным.

