Американцев решили отправить на Луну любой ценой

Дональд Трамп потребовал от НАСА отправить американцев на Луну. Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент США Майк Пенс.



«Это заявленная программа нынешней администрации — вернуть американских астронавтов на Луну до 2024 года. Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американцами, которых доставят американские ракеты с американской земли», — написал он. Политик добавил, что на эту цель будут выделены «любые необходимые средства».



11 марта НАСА представила бюджетный запрос на 2020 финансовый год. В нем отмечалось, что ведомство планирует отправить своих астронавтов на Луну к 2028 году. В 2025 году на орбите спутника должна заработать станция Lunar Orbital Platform — Gateway с четырьмя астронавтами на борту. Они будут изучать разные аспекты высадки на поверхность Луны.

