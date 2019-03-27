Могерини: ЕС не признает Голанские высоты территорией Израиля

Евросоюз подтвердил, что не намерен признавать суверенитет Израиля, над частью оккупированной сирийской территории - Голанскими высотами. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.



"Позиция Европейского союза в отношении статуса Голанских высот не изменилась. В соответствии с международными нормами и резолюциями СБ ООН номер 242 и 497, Евросоюз не признает израильский суверенитет над оккупированными Голанскими высотами", - говорится в документе.



О неизменности позиций ЕС по Голанам еще до официального признания израильского суверенитета над этим регионом Соединенными Штатами заявлял и председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам саммита ЕС 21-22 марта.



"Мы не обсуждали этот вопрос, но позиция ЕС известна и она не изменилась", - заявил Туск.



Президент США Дональд Трамп 25 марта признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. ООН с 1967 года считает, что часть этой территории оккупирована израильскими войсками.

