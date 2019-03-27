Названа страна ЕС с самым маленьким разрывом между богатыми и бедными

В странах Евросоюза наблюдается ощутимое неравенство в доходах между богатыми и бедными. Однако самый маленький разрыв между богатыми и бедными в 2016 году зафиксировали в Чехии – 3,5 раза. Об этом свидетельствуют последние данные Евростата, передает УНН.



Сообщается, что доходы богатых примерно в 5 раз больше, чем бедных.



При этом, в 2016 году самый маленький разрыв между богатыми и бедными был зафиксирован в Чешской Республике – 3,5 раза. Далее следуют Словения, Словакия и Финляндия (3,6 раза), Латвия Италия, Испания и Греция (6 раз). В Литве и Румынии доходы богатых примерно в 7 раз выше, чем бедных.



Самый большой разрыв между богатыми и бедными был зафиксирован в Болгарии - 7,9 раз.



Напомним, что в Украине тем временем за чертой бедности проживают 14 млн граждан. Такие данные Госстат опубликовал по итогам прошлого года.



Параллельно, согласно расчетам Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, у нас подорожали 14 наименований, или 45% социального ассортимента продуктов, что может свидетельствовать о недоедании бедного населения.



Утоним, что в прошлом году правительство отменило госрегулирование цен на социальные продукты. Такое решение спровоцировало резкое их подорожание.

