Накачанным губам предрекли уход в прошлое

Увеличение губ с помощью филлеров (наполнители для локальных инъекций, которые используются в контурной пластике — прим. «Ленты.ру»), которые приобрели популярность благодаря сестре Ким Кардашьян Кайли Дженнер, заменит новая процедура. Об этом сообщает Daily Mail.



В бьюти-индустрии появился тренд: губам придают более четкие очертания вместо увеличения их размера. Это происходит посредством введения тонких нитей через уголки рта, которые затем проходят по контуру губ.



По словам главы лондонской клиники пластической хирургии Dr MediSpa доктора Мунира Сомджи, нити сделаны из полидиоксанона (стерильный рассасывающийся хирургический шовный материал — прим. «Ленты.ру») и используются для «усиления» цветовой границы рта. «Они обеспечивают четкость без эффекта припухлости в верхней губе, которая иногда возникает из-за растекающихся филлеров», — уточнил врач.



Процедура проводится под местной анестезией, занимает полчаса и гарантирует результат на срок до двух лет. Ее стоимость — около тысячи долларов.

