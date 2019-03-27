Huawei представила "умные" очки

Компания Huawei представила первые "умные" очки. Видео появилось на официальной странице компании в Twitter.



Гаджет был создан совместно с корейским брендом Gentle Monster и является первым в истории корейского бренда.



Очки созданы согласно стандарту IP67 для защиты от влаги и пыли. Гаджет сможет заряжаться по беспроводному соединению через чехол, оснащенный батареей в 2200 мА/ч, или при помощи порта USB-C.



Цена новинки пока не называется, релиз планируется на июнь-июль 2019 года.

