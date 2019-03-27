Весной в армию планируют призвать почти 19 тысяч украинцев

Сегодня, 27 марта, Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение «Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле-июне 2019», сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Согласно документу, в апреле-июне в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будут отправлены 18752 человек.



Из них в Вооруженные силы Украины - 9000 человек, Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Государственную пограничную службу - 4000 человек, Национальную гвардию Украины - 5152 человек.



В Минобороны подчеркнули, что это решение правительства обеспечит своевременное выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу.

