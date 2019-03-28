Помпео надеется, что в НАТО примут новые меры "в ответ на действия РФ в Украине"

В НАТО на следующей неделе могут объявить о дополнительных мерах, нацеленных на противодействие шагам России, связанным с Украиной, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.



"Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы примем вместе (в НАТО - ИФ)", - приводят американские СМИ слова М.Помпео, сказанные на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США.



Главы МИД стран НАТО 3-4 апреля проведут встречу в Вашингтоне.

