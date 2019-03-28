Европарламент запретил одноразовую пластиковую посуду

Европарламент одобрил поправки в законодательство ЕС, запрещающие производство и продажу на его территории одноразовых изделий из пластика с 2021 года. Под запрет попадут пластиковые столовые приборы, ушные палочки, трубочки для коктейлей.



Новый закон также содержат требования к странам ЕС ограничить использование тех пластиковых изделий, у которых пока нет альтернативы. Соответствующие меры государства должны разработать самостоятельно.



Пластиковые изделия составляют 85% всего мусора в Мировом океане. Около половины этих пластиковых изделий — одноразовые.

