В Средиземном море мигранты захватили спасшее их грузовое судно

В Средиземном море мигранты, направлявшиеся в Европу, захватили спасший их танкер, после того как поняли, что его экипаж собирается вернуть их в Ливию.



Группа мигрантов, подобранная танкером, состояла из 108 человек. Получив контроль над судном, они направили его в сторону Мальты.



Власти Мальты уже заявили, что не позволят ему пристать к берегу. «Это не терпящие бедствие мигранты, а настоящие пираты, и они увидят Италию только в бинокль», — заявил, в свою очередь, премьер-министр Италии Маттео Сальвини.



Состояние членов экипажа захваченного судна не уточняется.



Ежегодно морем из Ливии в Италию и на Мальту пытаются попасть несколько сотен тысяч человек.

