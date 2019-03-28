Супрун рассказала о мгновенных действиях, если ребенок отравился бытовой химией

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала родителей быть внимательными к хранению бытовой химии, особенно, если в семье есть маленькие дети.



Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook .



"Хранить в недоступном для детей месте" - надпись, которая есть на многих средствах, используемых нами в быту. К сожалению, не все выполняют эту инструкцию. Хотя даже одного случая невнимательности или небрежности родителей или родственников достаточно для тяжелых последствий для здоровья ребенка, в частности, ожогов пищевода у детей из-за случайного проглатывания агрессивных химических веществ ", - говорится в посте.



По словам Супрун, в НДСБ Охматдет ежемесячно попадают до 20 детей, которые выпили агрессивное вещество.



"Признаками того, что маленький ребенок отравился бытовой химией, могут быть слюнотечение, боли и нарушения при глотании, отек слизистой оболочки губ, осиплость голоса, вялость, тошнота и рвота, отказ от еды и воды, общая слабость, повышение температуры тела, частое и поверхностное дыхание ", - отметила Супрун.



Она подчеркнула, что при малейшем подозрении, что ребенок проглотил химическое вещество, его следует немедленно доставить в больницу.



"Родителям следует немедленно вызвать скорую, которая доставит ребенка в стационар. До приезда работников скорой помощи дать ребенку выпить воды или молока, сорбент. Попробовать промыть обычной водой ротовую полость. Ни в коем случае самостоятельно не вызвать рвоту у ребенка", - советует чиновник.



По ее словам, в группе риска - дети от 1 до 3 лет, которые уже стали достаточно активными, чтобы добраться до опасной жидкости.



"Последствия от питья такого вещества зависят от ее агрессивности, концентрации, количества, возраста ребенка и состояния здоровья. Всем детям, которые употребляли агрессивные жидкости, обязательно необходимо проведение эндоскопии для оценки поражения слизистой желудочно-кишечного тракта и решения дальнейшей тактики лечение ", - отметила Супрун.



Она отметила, что химические ожоги пищевода - одна из самых тяжелых патологий детского возраста, которая требует оказания неотложной квалифицированной помощи.



"За период 2015-2017 годы в НДСБ «Охматдет» было пролечено 698 детей с диагнозом "химический ожог пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки ". У 171 ребенка были тяжелые ожоги пищевода (ожог II и III степеней), которые могли привести к тяжелому воспалению и в дальнейшем значительному сужению пищевода и требовали длительного и дорогостоящего лечения. Для восстановления проходимости пищевода этим детям необходимы постоянные повторные госпитализации в больницу для проведения лечебных манипуляций под наркозом. Дети, у которых были неэффективные эти манипуляции, нуждались в сверхсложных, длительных операциях ", - констатирует Супрун.



Она отметила, что потенциальные угрозы могут нести, в частности, 9% уксус, капсулы для стирки, батарейки, средства для маникюра и педикюра, химические бытовые вещества - моющие средства, вещества для очистки труб, плит, стирки белья и тому подобное.



"Для детей также опасными популярные наборы для юных химиков, в состав которых входят химические реактивы, которыми могут пользоваться и оставлять в доступных для детей местах старшие братья и сестры. Есть случаи, когда взрослые дети, испытывая жажду, могут ошибочно выпивать агрессивное вещество , которое родители переливают и хранят в бутылках от обычных напитков ", - отмечает и.о. министра.



