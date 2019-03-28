Штаты оказывают Украине и Грузии ощутимую помощь - Госсекретарь Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал "ощутимой" помощь, которую оказывают Соединенные Штаты Украине и Грузии на фоне их противостояния российской агрессии и вмешательству в выборы.



Об этом он заявил во время слушаний в среду в Комитете по вопросам международных отношений Сената США в ответ на вопрос сенатора Стива Чабота, сообщает собственный корреспондент Укринформа.



Как отметил сенатор Чабот, обращаясь к Помпео, Украина и Грузия испытывают интенсивное давление Путина, в том числе в контексте российской оккупации их территорий.



"Несмотря на эти риски, Грузия и Украина, а также многие страны Восточной Европы активно продвигают у себя прозападную политику. Не могли бы Вы описать, как бюджет президента США (на 2020 год – ред.) увеличивает нашу поддержку для этих двух критически важных партнеров?", - спросил законодатель.



В этой связи госсекретарь Помпео отметил, что Соединенные Штаты оказывают "ощутимую помощь" Украине.



"Мы обеспечили украинский народ средствами обороны, разведывательной помощью, я видел это на предыдущей должности (директора ЦРУ – ред.), до моего назначения государственным секретарем США", - отметил глава Госдепа.



Он также подчеркнул, что Америка поддерживает Украину и Грузию в противостоянии российскому вмешательству в выборы, и в частности, во время нынешней президентской гонки.



