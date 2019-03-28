Порошенко назвал условия переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко не исключает двусторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако считает, что «комплексные вопросы» должны решаться при участии международных партнеров.



«Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну, конечно, мы суверенное независимое государство», — сказал Порошенко.



Однако, по его словам, позиция Киева будет очевидно слабее без поддержки «мировых партнеров по проукраинской коалиции».

