Британский парламент отклонил восемь вариантов Brexit

Британский парламент отклонил восемь опций Brexit, вынесенных на голосование спикером палаты общин Джоном Беркоу.



Перед этим парламент согласовал предложенный ранее перенос даты Brexit на 22 мая в случае, если сделка с Евросоюзом будет одобрена до 29 марта, или на 12 апреля в случае, если сделка одобрена не будет.



Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату.



Дж.Беркоу вынес на голосование в парламенте 8 возможных вариантов развития событий. Это Brexit без сделки 12 апреля, опция Common Market 2.0, опция EFTA/EEA, предложение создать постоянный таможенный союз с ЕС после Brexit, так называемый "альтернативный план" лейбористов", отмена статьи 50 Лиссабонского договора, народный референдум по любой сделке с Брюсселем и "план Б", предложенный парламентарием-тори Маркусом Фишем.



Опция Common Market 2.0 предполагает, что Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе, действующим до тех пор, пока ему не будет найдена альтернатива.



Похожая на Common Market 2.0 третья опция EFTA/EEA предлагает Великобритании остаться в Европейской экономической зоне и вновь вступить Европейскую ассоциацию свободной торговли. В то же время, этот вариант выступает против вступления Великобритании в таможенный союз с ЕС.



Пятый вариант, предложенный лидером лейбористов Джереми Корбином, предполагает план тесного экономического сотрудничества Великобритании и ЕС, в том числе "всеобъемлющий таможенный союз" и "тесное сотрудничество" с европейским единым рынком.



Шестой вариант, предложенный представителем Шотландской национальной партии, призывает отменить Brexit в случае, если за несколько дней до выхода из ЕС Brexit парламент так и не сможет согласовать сделку с Брюсселем. В таком случае, депутатам предлагается проголосовать по вопросу выходе из ЕС без соглашения, и если они отвергнут этот вариант, - отменить действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы остаться в Евросоюзе.



Еще одна опция от лейбористов предлагает провести всенародное голосование по любому из вариантов соглашения с Брюсселем. Без поддержки британских подданных парламент не сможет ратифицировать соглашения, говорится в предложении.



Заключительный, восьмой, вариант, предложенный консерватором М.Фишем, призывает правительство согласовать с ЕС двухлетний период, в который британские товары, несмотря на выход Великобритании из Евросоюза, смогут беспрепятственно поступать на рынок ЕС. Также этот вариант предлагает продолжить Лондону совершать взносы с бюджет ЕС до конца 2020 года.

