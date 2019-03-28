Усик отказался от пояса WBA и боя с россиянином Лебедевым

Боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира в 1-м тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.



Ранее WBA обязала Усика провести титульный бой против Лебедева и назначила промоутерские торги на 28 марта.



"Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня провести бой с Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелую весовую категорию, по этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. Я отказываюсь от пояса, не хочу чтобы он просто так у меня был, пускай ребята за него боксируют. Денису успехов, всем ребятам, кто будет бороться за этот пояс, успехов, боксируйте, завоевывайте", - сказал 32-летний Усик.



Таким образом, Усик больше не может считаться абсолютным чемпионом мира - теперь он владеет только тремя поясами - WBO, WBC и IBF. Титул WBA Усик выиграл в поединке с Муратом Гассиевым в июле 2018-го.

