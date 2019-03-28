Порошенко рассказал о планах в случае поражения на выборах

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возможность своего поражения на выборах в интервью тележурналистам. Его слова передает УНIАН. «Да, у меня есть план. Только он не план "Б". В отличие от плана "Ю" или плана "Зе", у меня есть план "П". И план "П" — это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей», — заявил Порошенко.



Для реализации этого плана президент планирует продолжать курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.



Кроме того, Порошенко ответил на вопрос касательного его возможного участия в парламентской кампании. «Я должен признаться. Да, я буду участвовать в парламентской кампании в качестве кандидата на выборах в Европарламент после вступления Украины в ЕС. И думаю, что это будет самый счастливый момент, когда я буду избран от Украины депутатом Европарламента», — сказал украинский лидер.



Ранее сообщалось, что в случае поражения на президентских выборах Порошенко планирует сосредоточиться на избирательной кампании в Верховную Раду, которая пройдет осенью, и возглавить свою фракцию в украинском парламенте.



Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.

