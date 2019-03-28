В Facebook и Instagram будут блокировать белый национализм и сепаратизм

Социальная сеть Facebook со следующей недели будет блокировать любые проявления белого национализма и сепаратизма. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Известно, что также блокировки похвалы, поддержки и представления белого национализма и сепаратизма начнутся в Instagram. Отмечается, что политика компании уже давно запрещает ненавистническое обращение с людьми, основанное на таких признаках, как раса, этническая принадлежность или религия.



"Эти концепции тесно связаны с организованными группами ненавистников и им нет места в наших сервисах", - говорится в сообщении.



Сначала в Facebook не применяли такие ограничения к высказываниям по белому национализму и сепаратизму, потому что имели в виду более широкие концепции национализма и сепаратизма - например, такие, как американская гордость и баскский сепаратизм. Они, по мнению Facebook, являются важной частью идентичности людей.



"Но представители гражданского общества и ученые-эксперты в области расовых отношений подтвердили, что белый национализм и сепаратизм невозможно отделить от идеи превосходства белой расы и организованных групп ненависти", - отметили в компании.



В Facebook подчеркнули, что хотя в дальнейшем люди все еще смогут демонстрировать гордость за свою этническое наследие, компания не потерпит похвалы или поддержки белого национализма и сепаратизма. Контент, полон ненависти, будут находить и удалять из платформ компании.



Как отмечается, также людям, которые ищут термины, связанные с преобладанием белых, будут помогать избавиться от ненависти. Для этого задействована организация Life After Hate, основанная бывшими воинственными экстремистами.

