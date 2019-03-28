Помпео анонсировал дополнительные шаги по сдерживанию агрессии РФ против Украины

Госсекретарь США Майк Помпео планирует совместно с союзниками по НАТО объявить о дополнительных шагах по оказанию давления на Россию из-за ее агрессии в Украине.



Об этом он заявил на слушаниях в Палате представителей, пишет Reuters.



"Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить еще одну серию действий, которые мы совместно предпримем", - сказал Помпео.



Он также признал, что Вашингтон мог бы сделать больше для в связи с действиями Москвы в Украине.

