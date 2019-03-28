Помпео анонсировал дополнительные шаги по сдерживанию агрессии РФ против Украины
Госсекретарь США Майк Помпео планирует совместно с союзниками по НАТО объявить о дополнительных шагах по оказанию давления на Россию из-за ее агрессии в Украине.
Об этом он заявил на слушаниях в Палате представителей, пишет Reuters.
"Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить еще одну серию действий, которые мы совместно предпримем", - сказал Помпео.
Он также признал, что Вашингтон мог бы сделать больше для в связи с действиями Москвы в Украине.
Источник: Украинская правда
10:35