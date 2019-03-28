YouTube удалил последние выпуски «вДудя» и «Намедни»

Видеохостинг YouTube заблокировал последние выпуски авторских передач российских журналистов Юрия Дудя и Леонида Парфенова.



На канале «вДудь» и в поисковой выдаче более недоступно интервью с бывшим участником Comedy Club Таиром Мамедовым, вышедшее 20 марта. При заходе по прямой ссылке сервис сообщает, что видео было удалено за нарушение условий использования YouTube.



Аналогичная ситуация произошла с возрожденной передачей «Намедни» Леонида Парфенова. Выпуск программы, опубликованный на канале «Парфенон» 18 марта и посвященный 1946 году, также недоступен.



Возможно, удаление программ связано с новыми правилами сервиса, обязывающими пользователей отдельно предупреждать в настройках ролика о наличии в нем рекламы.

