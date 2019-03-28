УЕФА открыл дело из-за гражданства Мораеса
УЕФА открыл дисциплинарные производства в отношении натурализации бразильца Жуниора Мораеса.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Организация будет расследовать, возможно, незаконное участие Мораеса в матчах за сборную Украины в отборе на Евро-2020 против Португалии (0: 0) и Люксембурга (2: 1).
Дело было открыто после жалоб от Федерации футбола Люксембурга и Португалии.
Будет рассматриваться, соответственно, статья 55 Дисциплинарного регламента УЕФА.
Протест был подан в контрольный, этический и дисциплинарный комитета УЕФА, который примет решение по нему на ближайшем заседании.
Дата заседания пока не объявлена.
Источник: Эспресо.ТВ
11:05