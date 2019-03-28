Они питались за Родину

Устал я, друзья, от предвыборной чернухи. Если читать все, что пишут, создается впечатление, что мы не президента страны выбираем, а главного пахана в колонии. Чего они только не натворили – наши топ-кандидаты, судя по компромату. Волосы становятся дыбом и застывают в этой неудобной позе. Предлагаю расслабиться и вспомнить, что результаты голосования 31 марта мы узнаем в светлый праздник 1 апреля – Международный день дурака. Отсюда и пляшем...





Меня часто спрашивают – друзья, соседи, таксисты, малознакомые люди в супермаркетах, пока стоим в кассу (сразу видно, что благосостояние беднейших растет – сказываются предвыборные выплаты, – автор): за кого голосовать? Я всем отвечаю еврейским анекдотом: “Раби, мне жениться или не жениться? – Поступай как хочешь, сын мой. Все равно потом пожалеешь”.

Так уж мы устроены, что свой демократический выбор начинаем ненавидеть очень скоро. Ярчайший пример – Виктор Ющенко. Мессия! Нация за него стояла горой на первом “оранжевом” майдане. Все ленточками обвешались. Подковами “Так!”. Слово “диоксин” даже дети в садике выучили. И что? И ничего! Не выбрали на второй срок. Эта иллюзия сломалась, дайте другую.

Дали народу Виктора Януковича. Прямая противоположность Ющенко. Никаких пчел и рушников. Русский язык второй государственный (только обещал), Харьковские соглашения с РФ (как оказалось, не самые выгодные) и небольшая имитация европейского выбора – несостоявшаяся ассоциация с ЕС (чтобы поторговаться). И снова глубокое разочарование. Революцию провели, сатрапа выгнали, “Межигорье” отобрали.

Выбрали Петра Порошенко. Новый лидер обещал жить по-новому. Крепкий хозяйственник. Думали, будем при нем в шоколаде. В прямом и переносном смысле слова. Но... помешала война: и ВВП обрушила, и курс гривны. Инвесторов опять же распугала иностранных. Правда, расследование Бигуса показало, что мешала война в основном бюджету и солдатам, а “любі друзі” на ней наживались.

И вот мы стоим перед выбором: кому снова доверить свою иллюзию? Выбор сложный – у одних окружение ворует, другие сами “сроки отмотали” (пусть по политическим мотивам, но все же), третьи только из “Лиги смеха” выбрались. Остальные – непроходные. Первый непроходной, второй, третий, десятый, тридцать девятый. Как их ни пихают во второй тур – не пролазят.

Почему-то вспомнился пошлый народный анекдот.

Свадьба в украинском селе. Родители легли спать, у молодоженов первая брачная ночь. Стук в окно.

Хто там?

Це я, батьку, твій син!

Що сталося?

Та не лізе, батьку!

Макни у грощик зі сметаною...

Прошло полчаса. Снова стук в окно.

– Батьку! Та й в горщик не лізе...

Приходится выбирать сердцем. Если сердце знаков не подает, то глазами. Почему не ушами? Ну, потому что они и так отвисли – под тяжестью лапши, на них навешанной.

Решил я посмотреть гламурные фотографии кандидатов на высший государственный пост, как они в народ ходили. И чем ближе к выборам, тем чаще их туда заносит. Лидер таких рейдов, конечно же, гарант Конституции. Удивляюсь, когда ему хватает времени страной руководить?

Как ни откроешь интернет, он то в аптеке (испанской), то в магазине (нашем). Взял тележку, пошел за помидорами. Заодно краем глаза посмотрел, как там конфеты на полках расставлены. Не обижает ли кто “Сливки-ленивки” и Choco Crazy Roshen.

Тут же избиратели подскочили. Сфотографировались. Профессиональные фотографы опять-таки случайно рядом проходили. Они в это время и в этом месте обычно скупаются. И фотокамера на шее. Ну, не оставлять же дорогой объектив в ящике для хранения, над которым висит большая оптимистичная надпись, что администрация магазина за сохранность вещей не отвечает. А у нас кто-то за что-то в принципе отвечает? Кроме неосторожно сказанных слов?

Часто в кафе заседает. То в Житомире с супругой – поздравлял с годовщиной свадьбы. То в Одессе с Михаилом Саакашвили, пока они еще не поссорились друг с другом. Судя по фото, нормально так посидели – с винчиком. Так все расслабились, что даже не замечали, как народ селфится на их фоне.

Но по-настоящему лидер нации любит заведения, которые выделяются на ресторанном рынке, как Мальдивы на туристическом. “Случайно” замечали его в китайском «ВАО» – Эктора Хименеса-Браво, и в перуанском Manu Наташи Келембет. Репутация у последнего заведения специфическая. Я бы сказал, больше для снобов и девочек в поиске олигархов. Поэтому гаранта в отдельный зал поместили. Чтобы не беспокоить во время семейно трапезы.

Помимо магазинов и аптек, президент и его супруга то и дело появляются на заправках. Типичное совпадение – вышел во время томос-тура на АЗС между Радеховом и Львовом. Капуччино выпить. А тут и фотографы подскочили. Продавщицы потом долго из ступора выходили. Они не думали, что великие бывают так просты в общении: “два кофе и порахуйте”. Разговор, который запомнится на всю жизнь.

Заправки – это вообще заколдованное место. Там все кандидаты в президенты фотографируются. И Анатолий Гриценко (увидел, что все бегут, и тоже побежал), и Олег Ляшко. Хотя Ляшко явно зашел ради симпатичного футболиста «Шахтера».

Он вообще наш общепит не жалует. Предпочитает европейский. Там и сервис лучше, и отношение нормальное, если ты не с женой на пляже, а с... кумом. Или не кумом? Не важно. Только в Европе лидер «радикалов» может в полной мере почувствовать себя именно европейским политиком. На родине ему приходится изображать любовь к коровам и бабушкам.

АЗС притягивает не только кандидатов в президенты. Премьера Владимира Гройсмана тоже там видели. Причем он сразу пришел вместе с журналисткой Марией Жартовской, которая еще и как кулинарный критик позиционируется. Она же фото и выложила. Правильно. Время – деньги. Некогда ждать, пока папарацци догонят. И ограничиваться одним кофе. Надо обедать плотно.

Это еще до его диеты, небось, было. Сейчас, по слухам, Гройсман, кроме тайских таблеток, ничего не ест. Говорят, они аппетит гасят. Надо бы узнать рецепт – как после выборов деньги в бюджете, истощенном соцвыплатами, закончатся, сам на такие перейду.

Кто вообще мимо АЗС проехать не может, так это Юлия Тимошенко. Она хот-доги за километр чует. Они для нее – как фаллический символ власти. Сразу кидается кетчуп слизывать.

А если настроение не игривое, то кофе пьет. Без ничего. Никаких сладостей. Странные у нее вкусовые предпочтения. Хотя, если сравнивать с “VIP-меню“ в Качановке, хот-дог – это “мишлен о трех звездах”. Не зря психологи отмечают, что жизненный путь человека влияет на его пищевое поведение.

В обличие от гаранта, Юлия Владимировна – совсем не гурман. Сколько папарацци за ней ни бегают, никак не могут застать за столиком в фешенебельном ресторане. И в супермаркете на глаза не попадалась. Некогда ей, наверное? Это когда ты уже у власти, можно на шоппинг ходить. А пока до вершины не добрался, надо вкалывать.

Спорим, она и дома не готовит? То, как Тимошенко делала сырники, чтобы потроллить “главного кондитера страны”, ее выдало.

Повеселило меня, в частности, что Леди Ю продемонстрировала диетическую версию сырников, практически без муки и со стевией вместо сахара. А потом отправилась на заправку за хот-догом и на рынок за салом. Что характерно, в самый разгар поста. Советники не остановили. Такой вот фитнес вышел: сырники, хот-дог, сало.

Порошенко, например, четко предупрежден, что кушать на камеру (в смысле – фотовидеокамеру) в разные периоды религиозных ограничений, а что нельзя. Когда в 2017-м он был с рабочим визитом в Днепропетровске в честь переименования его в Днепр и пообедал в пиццерии ветеранов АТО во время поста, то четко ел вегетарианскую пиццу. О чем нации было сообщено отдельно.

А что же Владимир Зеленский? Где он ням-ням? Никто не знает. В соцсети из “гламурщины” – только уборка снега. Да и то неинтересная. Я так думаю, он чавкать на людях стесняется. Политического опыта еще нет. Ему, наверное, Uber Eat хавчик доставляет. Из собственного ресторана.

Вы знаете, что у Зеленского в Киеве возле метро “Осокорки” есть собственный ресторан? Честное слово. Называется Fish House. Сейчас второй открылся. И консервный заводик тоже есть. Если выиграет вдруг выборы, на месте магазинов “Рошен”, которые теперь на каждом шагу, будут рыбные гастрономы. А если Юля? То “хот-договых” прибавится?