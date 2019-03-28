Полиция взяла под охрану избирательные участки

Национальная полиция с четверга, 28 марта, взяла под круглосуточную охрану избирательные участки. Об этом сообщается в Facebook ведомства.



С сегодняшнего дня полиция осуществляет охрану всех 199 окружных избирательных комиссий, а также обеспечит сопровождение членов УИК во время транспортировки избирательной документации.



“По состоянию на 27 марта избирательные бюллетени уже были завезены в 73 окружных избирательных комиссий. Кроме того, продолжается процесс регистрации иностранных краткосрочных наблюдателей за избирательным процессом”, - говорится в сообщении.



В полиции напомнили, что сейчас на территории государства находятся 2344 официальных наблюдателя - как долгосрочных, так и краткосрочных.

