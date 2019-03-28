Три человека пострадали, 18 автомобилей уничтожены во время пожара на АЗС в Кропивницком

Во время пожара, произошедшего на автостоянке в Кропивницком было уничтожено 18 автомобилей, трое человек пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



"27 марта в 20 ч. в г. Кропивницкий по ул. Киевской на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа возник пожар с последующими взрывами, в результате чего пострадали три человека, которые с ожогами разной степени тяжести госпитализированы" – говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.



По словам спасателей в 22.45 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.



"Огнем уничтожено четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля, кровлю неэксплуатируемого здания на площади 200 м2", – подытожили в ГСЧС.



Вместе с тем, в областном главке полиции в четверг утром уточнили, что в результате взрыва и пожара телесные повреждения получили двое спасателей и водитель автоцистерны, которые были оперативно доставлены в лечебное учреждение.



Также в ГУ Нацполиции в Кировоградской области проинформировали, что полицейские начали уголовное производство по факту ЧП, связанного со взрывами на газозаправочной станции.



"Сейчас обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

