Медведчук и Лещенко предлагают подешевле… — политолог

Тут на днях в программе «60 минут по горячим следам» на телеканале «Россия-1» председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук поведал о «коррупционной схеме» поставки в Украину газа по формуле «Дюссельдорф+». В интервью российской «Новой газеты» скандальный нардеп Сергей Лещенко аналогичным образом раскритиковал другую «схему» – угольную формулу «Роттердам+».



При этом оба одиозных персонажа, озабоченных поиском путей реинкарнации в украинской политике использовали похожую аргументацию. Медведчук утверждает, что по «дюссельдорфской» цене в Украину поставляется российский газ, по версии Лещенко в Украину по «роттердамской» цене едет уголь из ОРДЛО, но через РФ. Сравниваем:



Медведчук:

«…Украина в прошлом году импортировала 10,3 млрд кубометров газа якобы из Европы и якобы по формуле «Дюссельдорф+», — заявил политик и добавил: — Так вот, сейчас эта коррупционная схема, через несколько дней, будет вскрыта в полной мере: как и кто из представителей власти на этом зарабатывал. Это газ российский, который доходил до Великих Копушан в Словакии и возвращался назад. А когда определялась цена на этот газ, то исходили из того, что она формируется в том числе из Дюссельдорфа — немецкого хаба, который находится в 1500 километрах от границы Словакии и Украины. Именно поэтому сегодня тарифы выросли на 1080%. Потом по обязательствам перед МВФ эти тарифы на газ вырастут еще с 1 мая 2019 года и с 1 января 2020 года. Эти тарифы сегодня составляют с учетом их уплаты 62,6 млрд гривен, это больше фактически $2 млрд».



Лещенко:

«Они придумали формулу, по которой уголь завозится в Украину из Роттердама. Хотя на самом деле он завозится с украинских шахт и с оккупированных территорий, в том числе через Россию. То есть шахтер, который этот уголь добывает, не получает роттердамскую зарплату, и сам уголь не едет через Европу две тысячи километров к нам. Нет всех этих расходов, логичных для поставок из Роттердама! И это знает вся страна, но схема действовала два года и принесла $1,5 млрд дополнительного заработка своим бенефициарам».



Так чем же не угодили энергетические формулы кремлевским обитателям? Моя версия такая:



1. Украина потребляет газа и угля (после потери части Донбасса) значительно больше, чем добывает, часть приходится вынужденно импортировать. Самый ближайший источник – РФ. Но! Все мы помним перекрывание газового вентиля и блокирование эшелонов с углем на границе. Для России экспорт энергоресурсов всегда был инструментом внешнеполитического влияния. Что бы соскочить с этой зависимости, Украина в тарифы заложила такую цену энергоресурсов, по которой его можно импортировать из других (не только РФ) стран. Отсюда газовая формула «Дюссельдорф+» и угольная «Роттердам+», которые рассчитываются исходя из котировок на европейских биржах (API2 в Роттердаме и NCG в Дюссельдорфе соответственно). Другими словами, РФ потеряла привычный рычаг энергетического давления.



2. Формульная цена распространяется не только на импорт, но и на газ и уголь украинской добычи. Несправедливо? Медведчук и Лещенко считают, что да, поскольку эти энергоресурсы ни из какой Европы не везутся. Но! А ценовая дискриминация украинской добычи это справедлива? Когда для импорта устанавливалась реальная рыночная цена, а для отечественного газа и угля – искусственная заниженная? Когда импортеры обогащались, а хронически недофинансироанные украинские добывающие компании были вынуждены из года в год снижать производство? Под все эти вопли популистов – «они же местные», «ниоткуда не везут», «а давайте посчитаем их себестоимость» и т.д. В нормальных странах, ответственные политики ценовые преференции для своих производителей создают, и только в Украине правилом хорошего тона в политтусовке стало требовать административного занижения стоимости отечественной продукции. Стоп, не только в Украине – еще в Венесуэле что-то подобное было. И самая богатая по запасам углеводородов страна Латинской Америки постепенно стала самой нищей.



Но вернемся к Украине. Так вот – рыночные цены на продукцию являются лучшим стимулом к ее производству, рыночные цены на газ и уголь – естественный мотив на увеличение их добычи в Украине. А это что? Правильно, — это уменьшение зависимости от импорта, бессильный скрежет зубов в Кремле.



Медведчук скидку на российский газ предлагает. Специально для этого (прихватив в охапку своего кандидата Бойко) ездил в Москву под камеры с Миллером и Медведевым разговаривать. Лещенко, правда, такой чести не удостоили, он обедами у Григоришина довольствуется. Но не суть, вернемся к «заманчивому» предложению о скидке. Для «РосУкрЭнерго» Путин когда то тоже скидки давал. Кто на этом миллиарды поднял? И на что они были потрачены? На привод к власти удобного Путину Януковича…

