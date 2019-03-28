Доллар в обменниках подорожал на 10 копеек

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро четверга, 28 марта, повысился по сравнению с 27 марта на 10,12 коп. до 27,2629 UAH/USD, курс покупки - на 10,56 коп. до 26,9703 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.



Средний курс покупки евро повысился на 8,28 коп. до 30,30 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,85 коп. до 30,80 UAH/EUR.



Напомним, Нацбанк на 28 марта ослабил курс гривны на 10 копеек до - 27,08 гривен за доллар, евро подорожало на три копейки - до 30,49.

