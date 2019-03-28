«Правила выживания»: как выбрать красное мясо и не отравиться?

Сегодня, 28 марта, в 13:45 на телеканале «Интер» – новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Правила выживания». В этой программе зрители узнают, на что обращать внимание при выборе красного мяса и как защищать свои права, если вы стали жертвой обмана и вам продали некачественный товар.



Красное мясо – говядина, свинина, баранина – один из самых полезных продуктов в рационе питания каждого человека. Оно содержит много железа, которое необходимо организму для кроветворения. Этот продукт помогает восстанавливать силы. Но при выборе красного мяса надо быть настоящим экспертом, чтобы не ошибиться и не купить мясо с живыми червями или бифштекс с гноем, как случилось с героями этого выпуска «Правил выживания» – Ириной Перепелицей и Валерием Волковым. Что может произойти, если съесть такой продукт? Кто должен контролировать качество мяса, попадающего на прилавки магазинов?



Проблем в мясной индустрии много: опасные болезни животных во время выращивания, нарушения условий приготовления и хранения продукции, а еще – обработка мяса химическими веществами, возвращающими ему «вторую свежесть».







«Купив некачественное мясо, мы рискуем навредить своему здоровью, – уверена эксперт программы «Правила выживания», врач-инфекционист Евгения Менжулина. – Количество химических элементов, поступающих в наш организм, зашкаливает. Мало того, что мясо – это омертвевшая ткань, так еще и нашпигованная полной таблицей Менделеева. В организм человека неконтролируемо поступают кислоты, щелочи, активные соли, с помощью которых производители чудесным образом «возвращают свежесть» продукту. Такое мясо есть категорически нельзя».



Как отличить свежее мясо от испорченного? Что производители добавляют в мясо, чтобы увеличить его вес? И какие признаки укажут на то, что этот продукт не охлажденный, а размороженный? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: автор сюжетов программы и ведущая Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; инфекционист Евгения Менжулина; диетолог Борис Скачко; адвокат Регина Гусейнова; владелец мясного магазина Петр Грицаенко; шеф-повар Виктор Тимчишин. Полезными советами также поделится звездный эксперт этого выпуска – певец Петр Черный.



«Качественное мясо должно быть эластичным и плотным, при надавливании в нем образуется ямка, которая через секунду пропадает, – рассказывает Петр Черный. – Выбирать мясо меня научил близкий друг, который много лет занимается этой темой. А что делать другим людям? Хорошо, что есть проект «Правила выживания». Можно узнать много нового, а еще – обратиться в программу и наказать виновных, если тебе продали плохой продукт».



Выпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный мясу, смотрите сегодня, 28 марта, в 13:45 на телеканале «Интер».

