Анджелина Джоли хочет стать супергероиней Marvel

Актриса Анджелина Джоли ведет переговоры о съемках в супергеройский картине "Вечные" (The Eternals) от компании Marvel. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.



Согласно информации издания, для актрисы это будет первая роль в фильме о супергероях. Но в настоящее время, нет никаких подробностей о том, кто именно будет играть Джоли.



Режиссером картины стала Хлоя Чжао, сценарий напишут Мэттью и Райан Фирпо. Продюсер фильма - президент Marvel Studios Кевин Фейдж.



Отметим, что основой сюжета станет создана Джеком Кирби в 1976 году, история "Вечных" рассказывает о расе суперлюдей, что возникла как ответвление от эволюционного процесса, который проходил на Земле. Действие фильма будет происходить миллионы лет назад, когда бессмертные боги Целестиалы проводили генетические эксперименты над людьми. В результате появились "Вечные", которые обладают невероятными суперспособностями: практически бессмертны, многие представители расы наделены огромной силой и выносливостью, способны летать, читать мысли, создавать силовые поля и многое другое.

