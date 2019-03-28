Спецназ армии Мальты отбил у мигрантов захваченное в Средиземном море судно

Армия Мальты взяла под контроль судно, захваченное мигрантами в Средиземном море.



Как рассказали военные, они связались с капитаном, который рассказал им, что не контролирует судно. По его словам, мигранты угрожали ему и команде и заставили взять курс на Мальту.



Как только танкер приблизился к территориальным водам Мальты, его остановило патрульное судно, после чего на борт высадился отряд спецназа и освободил экипаж.

