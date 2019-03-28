МИД ФРГ допускает возможность "жесткого" Brexit 12 апреля

МИД Германии предупреждает о том, что, несмотря на все переговорные усилия Брюсселя, возможность "жесткого" Brexit 12 апреля по-прежнему сохраняется.



Как отмечается в информационном бюллетене министерства, Великобритания и Северная Ирландия остаются членами Европейского союза до тех пор, пока не будет осуществлен выход, имеющий юридическую силу.



"После того, как британский парламент отклонил соглашение о выходе, согласованное с ЕС, несмотря на все усилия предотвратить неупорядоченный Brexit 12 апреля 2019 года, такая перспектива сохраняется", - сказано в документе, распространенном в четверг.



В случае, если Лондон и Брюссель придут к консенсусу, то до 31 декабря 2020 года для путешественников из ЕС никаких последствий не будет. В случае "жесткого" Brexit будет то же самое - британское правительство продолжит принимать на границе в качестве проездных документов паспорта и персональные удостоверения личности граждан Евросоюза. Но с 1 января 2021 года этих документов, возможно, будет недостаточно - для дальнейшей информированности гражданам предлагается следить за информацией британского правительства, правительства ФРГ и Еврокомиссии.



Накануне британский парламент согласовал предложенный ранее перенос даты Brexit на 22 мая в случае, если сделка с Евросоюзом будет одобрена до 29 марта, или на 12 апреля в случае, если сделка одобрена не будет.



Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату.

