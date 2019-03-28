Гибкий смартфон от Xiaomi показали в новом видео

В Сети появилось видео с гибким смартфоном Xiaomi Mi Fold, который складывается в двух местах. Гаджет, из компактного смартфона, может превращаться в небольшой планшет. Видео было опубликовано на YouTube.







Десятисекундный ролик демонстрируют процесс превращения устройства из планшета в смартфон.



Ожидается, что Mi Fold должен появиться в продаже во втором квартале текущего года. Стоимость его составит порядка тысячи долларов.



Это значительно меньше, чем похожий гаджет от Huawei, оцененный производителем в 2,6 тысячи долларов.

