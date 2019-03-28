На скользкой дороге в Киеве столкнулись 19 авто

В результате ухудшения погодных условий в ночь на 28 марта на Бориспольском шоссе в Киеве столкнулись 19 автомобилей и пострадали три человека.



Об этом сообщает столичная полиция в четверг.



В 23:15 в полицию поступила информация о ДТП на Бориспольском шоссе. По предварительной информации, в результате ухудшения погодных условий водители пятнадцати транспортных средств не справились с управлением, однако никто не пострадал.



Через тридцать минут на этом участке дороги столкнулись автомобили "Мицубиси" и "Фольксваген", в результате чего две пассажирки, 1977 и 1991 года рождения, получили телесные повреждения. Их госпитализировали в медицинское учреждение и после осмотра врачей они поехали домой.



Кроме того, через несколько минут произошло столкновение "Опель" и "Хюндай". В результате пассажир автомобиля "Опель" получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась к врачам.



По прибытию на месте происшествия правоохранители обнаружили только шесть автомобилей. На водителей транспортных средств были составлены протоколы по статье 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Сейчас полиция выясняет обстоятельства и механизм аварий.



После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация событиям.

