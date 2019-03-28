Британка никогда не чувствует боли из-за мутации

Жительница Великобритании 71-летняя Джо Кэмерон ни разу в жизни не чувствовала боли из-за генетической аномалии. Об этом сообщает Daily Mail.



Впервые Кэмерон узнала, что не чувствует боли, когда в восемь лет сломала руку, а обнаружилось это случайно через три дня. До 65 лет женщина считала, что у нее просто низкий болевой порог и это нормально.



Генетическое исследование британка прошла после того, как ей трижды отказывали в операции на бедре из-за отсутствия болевых ощущений. Когда обнаружилось, что бедро в критическом состоянии, женщину прооперировали. После хирургического вмешательства Кэмерон оценила уровень дискомфорта на ноль по десятибалльной шкале.



Врачи провели тесты и обнаружили у женщины две мутации ДНК, полностью блокирующие сигналы боли. При этом одна из аномалий никогда ранее не была обнаружена.



Специалисты отмечают, что подобные особенности организма встречаются у одного из нескольких миллионов, а их изучение поможет в развитии медицины.

