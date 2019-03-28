В Samsung рассказали, сколько прослужит гибкий флагман

В компании Samsung испытали гибкий флагман Galaxy Fold на выносливость. Производитель уверяет, что при 100 сгибаниях в день гаджет может прослужить пять лет. Ролик был опубликован на YouTube-странице компании.



Гибкий смартфон прошел тесты, в которых его в автоматическом режиме согнули и разогнули множество раз. В итоге было установлено, что он сохранит свою целостность минимум на 200 тысяч сгибаний.



Создатели отмечают, что при 100 сгибаниях в день устройство способно прослужить от 5 лет и более.



В ролике показан полуминутный отрезок с испытаниями смартфона. В нем сгибает и разгибает его машина. При этом неизвестно, как устройство себя поведет при взаимодействии с человеком, ведь не все люди будут столь же аккуратно к нему относиться, как робот.

