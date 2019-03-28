Услуга по переносу номеров Киевстар заработает с 1 мая - Комаров

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Киевстар» заинтересован в том, чтобы услуга переноса номера Mobile Number Portability (MNP) с 1 мая 2019 года заработала безупречно у всех компаний мобильной связи, и чтобы желающие абоненты могли беспрепятственно перейти в другую сеть.



Об этом президент “Киевстара” Александр Комаров сказал, комментируя корреспонденту Укринформа готовность перехода телеком операторов к MNP.



“Киевстар” ответственно подошел к организации доступности MNP в своей сети, и подготовил все системы и процедуры к запуску услуги. Мы заинтересованы в том, чтобы услуга MNP с 1 мая работала безупречно у всех компаний мобильной связи и абоненты, которые хотят перейти в нашу сеть, сохранив свой номер телефона, могли это сделать быстро и беспрепятственно”, - сказал Комаров.



По его словам, у компании “Киевстар” почти 26,5 миллиона клиентов, а по результатам 2018 года - самый низкий «средний чек» расходов абонентов и самый низкий отток абонбазы среди всех операторов мобильной связи. При этом средняя скорость мобильного интернета самая высокая в Украине, что подтверждают данные независимых международных экспертов (Ookla Speedtest).



“Мы оказываем хороший сервис, и наши клиенты остаются с нами десятилетиями. Что касается прогнозов миграции, можно вспомнить опыт стран с похожими рынками, где этот сервис появился не так давно. Например, в Казахстане, где услуга MNP была запущена в январе 2016 года, миграция клиентов была на уровне 0,8%”, - отметил Комаров.



Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), 16 октября 2018 определила срок начала внедрения в Украине услуги по переносу абонентских номеров MNP. Для украинских абонентов мобильной связи она должна заработать 1 мая 2019 года.



Воспользоваться услугой может любой пользователь с номером телефона украинского оператора. Единственное условие - номер необходимо зарегистрировать на своё имя.

